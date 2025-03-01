شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام عسكري خطير بهذه المحافظة الجنوبية..ماذا يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دث الإعلامي ياسر اليافعي عن وجود انقسام عسكري في محافظة حضرموت يشكل تهديدًا خطيرًا وقال اليافعي في تغريدة على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس: ‏الانقسام العسكري في حضرموت يشكل تهديدًا خطيرًا، خاصة في ساحل حضرموت، حيث يسعى البعض إلى جرّ المنطقة إلى صراع داخلي بين أبناء المحافظة أنفسهم، في محاولة لإضعافها وإضعاف الموقف الحضرمي بشكل عام. وتابع بالقول: المفارقة تكمن في أن الاستهداف يطال الساحل، الذي يديره أبناؤه بنجاح، حيث تمكنوا من تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بينما تبقى قوات الوادي، التي يُنظر إليها كقوة معادية، خارج هذه المعادلة تمامًا. مختتما تغريدته قائلاً: باختصار، ما يحدث لا يخدم حضرموت ولا قضيتها، فالاختلاف السياسي أمر وارد، لكن الانقسام العسكري لن يؤدي إلا إلى إضعاف الجميع وإضعاف القضية الحضرمية

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