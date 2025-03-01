شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمنع القادمين بتأشيرة عمرة من حمل هذه الأشياء معهم أثناء الدخول من مطارات جدة والمدينة والطايف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحرص وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية على تقديم تجربة روحانية متميزة وآمنة لجميع المعتمرين، ولذلك قامت بإصدار مجموعة من التحديثات التنظيمية المتعلقة بالعمرة لعام 2024، بهدف الحد من المخالفات وضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المحددة.

ومن أبرز هذه الإجراءات، الإعلان عن قائمة الممنوعات التي يحظر على المعتمرين حملها أثناء دخولهم مطارات المملكة، حيث تم التشديد على أهمية الالتزام بهذه القوانين لضمان رحلة سلسة وخالية من المشاكل القانونية أو التأخيرات غير المتوقعة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على تسهيل أداء مناسك العمرة، ومنع أي تجاوزات قد تعيق تنظيم الرحلات الدينية، مع التأكيد على ضرورة توعية المعتمرين بهذه اللوائح عبر الشركات المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة.

ما هي قائمة الممنوعات التي لا يُسمح بدخولها مع المعتمرين عبر مطارات المملكة؟

حددت وزارة الحج والعمرة قائمة بالممنوعات التي يمنع على المعتمرين حملها عند دخول المملكة بتأشيرة العمرة، وذلك ضمن جهود الحد من التصرفات المخالفة والأنشطة غير القانونية التي قد تحدث أثناء مواسم العمرة.

تهدف هذه القوانين إلى ضمان التزام الأفراد والشركات باللوائح المنظمة، وتحقيق تجربة سلسة وآمنة للمعتمرين.

تطبق هذه الإجراءات بشكل صارم ابتداء من شهر سبتمبر، حيث شددت الوزارة على أن التزام المعتمرين بهذه القوانين سيسهم في تسهيل رحلتهم، وتجنب أي مشكلات قد تعيق أدائهم لمناسك العمرة براحة وطمأنينة.

كما أن هذه الضوابط ستساعد في الحد من الرحلات غير القانونية التي كانت تنظم في السابق بطرق غير مشروعة، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة ويحافظ على التنظيم العام للموسم.

الرسوم الجديدة لرحلات العمرة في 2024: تفاصيل الأسعار وفقًا للفئات المختلفة

أعلنت الإدارة المركزية للمؤسسات السياحية عن الأسعار الجديدة لبرامج العمرة لعام 2024، حيث تم تقسيم التكاليف وفقًا لنوعية الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:

العمرة الاقتصادية: يبلغ سعرها 30 ألف جنيه مصري، وهي مخصصة للأفراد الباحثين عن رحلة ميسورة التكلفة مع تقديم الخدمات الأساسية.

العمرة فئة أربع نجوم: تصل تكلفتها إلى 45 ألف جنيه مصري، وتشمل خدمات إقامة أكثر راحة وقربًا من الحرم.

العمرة الفاخرة (خمس نجوم): تُعد الأغلى سعرًا، حيث تبلغ تكلفتها 60 ألف جنيه مصري، وتشمل خدمات متميزة وإقامة فندقية راقية بالقرب من الأماكن المقدسة.

تم فتح باب توثيق العقود للشركات المنظمة لرحلات العمرة، حيث يتعين على هذه الشركات الالتزام بجميع الضوابط المحددة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين.

كما أعلن عن فرض غرامات مالية تتراوح بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه على الشركات المخالفة، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف النشاط لمدة سنة كاملة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بتنظيم الرحلات.

التعديلات الجديدة على تأشيرات العمرة ومدتها المسموحة داخل المملكة

ضمن التحديثات التنظيمية الجديدة، أصدرت وزارة الحج والعمرة قرار بتعديل مدة تأشيرة العمرة، مما يتيح للمعتمرين فترة إقامة تختلف بحسب نوع التأشيرة والخدمات المقدمة، يأتي هذا القرار في إطار تسهيل الإجراءات وتوفير مرونة أكبر للراغبين في أداء مناسك العمرة، بما يراعي ظروف السفر والتنقل داخل المملكة.

كما تم التشديد على ضرورة أن تكون مناطق الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة قريبة من الأماكن المقدسة، وذلك لضمان راحة المعتمرين وسهولة وصولهم إلى الحرم، حيث يتم هذا التنسيق بين الشركات المنظمة والجهات المختصة في المملكة لضمان الالتزام بهذه المعايير.

ما هي أهم الضوابط الجديدة للعمرة في 2024؟

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها لضمان سير رحلات العمرة بسلاسة، ومنها:

صلاحية جواز السفر: يجب أن يكون جواز سفر المعتمر ساريًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

الاشتراطات الصحية: يشترط على المعتمر أن يكون خالي من الأمراض المعدية، والالتزام بجميع الضوابط الصحية المحددة من قبل وزارة الصحة السعودية.

التأمين الصحي الإلزامي: يجب أن يكون لدى المعتمر تأمين صحي يغطي كامل فترة الإقامة داخل المملكة.

التسجيل عبر منصات رسمية: يلزم جميع المعتمرين بالتسجيل عبر الجهات المعتمدة مثل منصة “نسك” لضمان الحصول على التأشيرة بشكل قانوني ومنظم.

هل يسمح للمعتمرين بالتجول داخل المملكة أثناء فترة العمرة؟

نعم، يسمح للمعتمرين بالتجول داخل المملكة خلال فترة صلاحية تأشيرة العمرة، شريطة أن تكون جميع أوراقهم ومستنداتهم القانونية سليمة.

كما يشجع المعتمرون على زيارة الأماكن المقدسة في مكة والمدينة وغيرها من المواقع الدينية المعتمدة، لكن لا يسمح لهم بممارسة أي أنشطة غير مرتبطة بأداء مناسك العمرة، مثل العمل أو البقاء بعد انتهاء مدة التأشيرة.