شكرا لقرائتكم خبر عن تاليسكا لإدارة النصر: تعلمون أين المشكلة.. وتخافون من قولها والان مع التفاصيل

السعودية. عدن - ياسمين التهامي - ف البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم فنربخشة التركي الحالي، عن مشكلة حقيقية يعاني منها النصر السعودي (فريقه السابق)، عقب الخسارة التي تلقاها "العالمي" أمام العروبة. وتلقى النصر هزيمة مفاجئة أمام مضيفه العروبة 1-2، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن للمحترفين. وبعد خسارة النصر، سأل حساب "بيان النصر"، الموثق على منصة "إكس"، متابعيه عن رأيهم في مستوى المهاجم الكولومبي الجديد جون دوران. وعلق تاليسكا على التغريدة قائلا: "إنه لاعب رائع وسيقدم الكثير لهذا النادي.. المشكلة أنكم (إدارة الفريق) دائما تريدون البحث عن شخص ما من أجل لومه بعد الهزائم". وأوضح: "أنتم لا ترون أين يكمن الخطأ الحقيقي.. توقفوا عن فعل ذلك طوال الوقت". وأتم المهاجم البرازيلي تعليقه قائلا: "أنتم تعلمون أين هي المشكلة، لكنكم فقط خائفون من قولها". كان تاليسكا لاعبا في صفوف النصر السعودي حتى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث قررت إدارة "العالمي" بيعه لفنربخشة، مقابل 15,5 مليون يورو، بحسب صحيفة " الرياضية

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