شكرا لقرائتكم خبر عن رودري يفاجئ جماهير مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صل لاعب الوسط الإسباني، رودري، عمله للتعافي من الإصابة، التي تعرض لها في الرباط الصليبي للركبة، في مستهل الموسم الحالي. ونشر مانشستر سيتي الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو للدولي الإسباني داخل مرافق التدريبات. وظهر رودري وهو يقوم بتدريبات منفردة، حيث بدا قادرا على الركض والعمل بالكرة، فضلا عن قيامه بتدريبات بدنية مكثفة. ويبدو أنه أصبح قريبا من عودة مفاجئة، قبل نهاية الموسم الحالي، بعدما ظن كثيرون أن موسمه قد انتهى. ويعاني المان سيتي من تراجع نتائجه، على مستوى كل البطولات هذا الموسم، حيث بات خارج سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ، فضلا عن توديعه المبكر لدوري أبطال أوروبا. ويرى كثيرون أن إصابة رودري لعبت دورا رئيسيا في ضعف نتائج السيتي، وهو ما يتفق معه مدرب الفريق، بيب جوارديولا. أخبا

كانت هذه تفاصيل خبر رودري يفاجئ جماهير مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.