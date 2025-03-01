شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحلم بصفقة شبه مستحيلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجه برشلونة، صعوبات عديدة من أجل التعاقد مع أحد نجوم البريميرليج في الميركاتو الصيفي المقبل. ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يعد ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، هدفًا لبرشلونة منذ كانون الثانى/يناير الماضي، لكن الصفقة أصبحت شبه مستحيلة، الصيف المقبل. ويبحث برشلونة عن تعزيز مركز المهاجم الصريح، مع اقتراب نجمه الأساسي، روبرت ليفاندوفسكي، من بلوغ 37 عامًا في آب/أغسطس المقبل. وباتت الصفقة شبه مستحيلة بسبب الاهتمام الكبير بإيزاك من أندية كبرى في أوروبا تتفوق ماليًا على النادي الكتالوني. وأشارت إلى أن المستوى المميز لإيزاك يجذب اهتمام آرسنال، وليفربول، ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وأوضحت أن ألكسندر إيزاك صاحب الـ25 عامًا يحظى أيضا باهتمام كبير من باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ. وإلى جانب المنافسة الشرسة على صفقة إيزاك من عمالقة أوروبا، يمثل السعر الذي يطلبه نيوكاسل عقبة أمام أي نادٍ يريد التعاقد مع المهاجم السويدي، لا سيما أن اللاعب مرتبط بعقد حتى عام 2028. وفي حال فشل نيوكاسل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ، قد يكون من الصعب الاحتفاظ بإيزاك، نظرًا لرغبته القوية في المشاركة بالبطولة. وقالت "موندو ديبورتيفو": "دفع نيوكاسل 90 مليون يورو بالمتغيرات لضم إيزاك، وإذا قرر بيعه، فسيطلب أكثر من 100 مليون يورو لتحقيق ربح مادي". وأضافت: "الراتب الحالي لإيزاك يبلغ 18 مليون يورو سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع في حال انتقاله إلى نادٍ آخر". وتابعت: "من الناحية المالية، تعد هذه الصفقة معقدة للغاية بالنسبة لبرشلونة، الذي يجب عليه تحقيق توازن مالي صارم وفقًا لقواعد اللعب المالي النظيف". واختتمت: "من أجل ضم إيزاك يحتاج برشلونة لبيع عدة لاعبين والالتزام بقاعدة 1-1 ليتمكن من تسجيل أي صفقة جديدة

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