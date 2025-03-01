شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية.. هذه الأطعمة تساعد في الحفاظ على صحة الرئتين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ّدت خبيرة في التغذية، الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة الرئتين بحالة جيدة. ووفقاً للدكتورة ماريات موخينا؛ تشمل هذه الأطعمة البصل والجزر والبرتقال واللوز وكبد سمك القد والماكريل. وتنصح، بإضافة المواد الغذائية المحتوية على مضادات الأكسدة وخاصة مادة الكيريسيتين إلى النظام الغذائي. وتقول: "لأنها تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي تساعد في الحفاظ على صحة الرئتين. وهي موجودة بكميات كبيرة في البصل الأحمر، حيث يكفي تناول قطعة واحدة منه في اليوم". إضافة إلى ذلك، يجب تناول المنتجات التي تحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين C، فمثلاً جزرة واحدة وبرتقالتان في اليوم توفّر مناعة جيدة، وتضمن صحة الرئتين أيضاً. كما أن فيتامين E ضروري لحماية أنسجة الرئتين من تأثير الإجهاد التأكسدي. وتقول وفق موقع "روسيا اليوم": "يمكن الحصول على حاجة الجسم اليومية من هذا الفيتامين بتناول 50 غراماً من اللوز أو ملعقة صغيرة من كبد سمك القد". وإضافة إلى ذلك، تنصح الخبيرة بتناول الأطعمة المحتوية على أحماض أوميغا 3 الدهنية، حيث يعد الماكريل أغنى الأسماك بها. ويكفي تناول 100 غرام من هذا السمك للحصول على حاجة الجسم اليومية.

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