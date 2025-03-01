شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي: لم أشعر يوما بالسعادة في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد إنتر ميامي الأمريكي، أنه لم يشعر يوما ما بالسعادة خلال فترته التي استمرت عامين في باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرا إلى أنه الآن سعيد داخل الملعب وخارجه. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن ميسي (37 عاما) الفائز 8 مرات بجائزة الكرة الذهبية انضم لفريق إنتر ميامي، الذي يشارك في ملكيته ديفيد بيكهام، قادما من سان جيرمان في يوليو/تموز 2023 بعد فترة مضطربة قضاها بالعاصمة الفرنسية. وقال ميسي، في مقابلة أجراها مع زين لو المذيع الذي يعمل في "آبل ميوزيك": "القدوم للعب مع إنتر ميامي كان فرصة، والطريقة التي تطورت بها الأمور خلال آخر سنواتي في باريس، رغم أنه كان قرارا عليّ اتخاذه لأنه كان يجب أن أترك برشلونة ، مررت بسنتين لم استمتع فيهما". وأضاف: "لم أشعر يوما ما بالسعادة، سواء في التدريبات أو المباريات. كان لدي صعوبة في التكيف مع كل ذلك، شعرت بأنني مدعو للقدوم إلى إنتر لأن النادي في تطور، وهو جديد جدا، حيث تم إنشاؤه منذ سنوات قليلة". وأفاد ميسي، الذي ساعد ميامي في الفوز بدرع المشجعين للدوري الأمريكي في 2024، ثم خرج من الأدوار الإقصائية أمام أتالانتا يونايتد، بأن عائلته تستمع أيضا بالحياة في فلوريدا. وأشار: "أعجبتني فكرة أنني سآتي إلى هنا ومساعدة الفريق ليصبح ناديا عظيما، وكنت أعلم أيضا أن هذه هي المدينة التي سأستمتع فيها أنا وعائلتي". وأضاف:"ورغم أنني لم أكن أعرف المدينة بشكل جيد لأنني جئت إلى هنا مرات قليلة، كنت أعلم عنها، لأن لدي عائلة وأصدقاء يزورون هذه المدينة، وكنت أعتقد أن الوقت كان مناسبا، وأنا لا أندم على ذلك، بل على العكس". أخبار ذات

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