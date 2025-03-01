شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي يثير الجدل بدعوته لإعادة الأزهر مكانًا للخيول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

في تغريدة مثيرة للجدل على حسابه في منصة "إكس"، هاجم المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء اليمني، سام الغباري، مشيخة الأزهر.

وقال الغباري في تغريدة مقتضبة على حسابة في منصة إكس: " يجب استعادة دور صلاح الدين في اعادة ما يسمى الأزهر الى وضعه الطبيعي مكانًا للخيول ومرتعًا لها "

جاء ذلك ردًا على خبر تحريم مشيخة الأزهر عرض مسلسل "معاوية" خلال شهر رمضان.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث اعتبر ناشطون أن الغباري قد تطاول على الأزهر الشريف ودوره التاريخي في خدمة الإسلام والمسلمين، مما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.