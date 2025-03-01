شكرا لقرائتكم خبر عن الرويشان يتحدث لأول مرة عن هذه المعركة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جهينة يمن- متابعات:

علق وزير الثقافة اليمني الأسبق، خالد الرويشان، على المواجهة غير المسبوقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الابيض، مشيدًا بثباته في مواجهة الضغوط الأمريكية.

وقال الرويشان في تغريدة على حسابه في منصة إكس: " معركة لا سابق لها في البيت الابيض".

واكد:" عندما تكون صاحب قضية فلن يغلبك أحد"، مشيرًا إلى أن زيلينسكي رفض التوقيع على اتفاقية المعادن دون ضمانات أمنية لبلاده، رغم الضغوط التي واجهها من ترامب ونائبه.

وأضاف أن زيلينسكي كسب تعاطف أوروبا التي تابعت اللقاء العاصف وأعلنت دعمها الكامل له، مما يعكس صلابة الموقف الأوكراني في مواجهة التحديات الدولية.