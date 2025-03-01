شكرا لقرائتكم خبر عن أول يوم رمضان...أطعمة ومشروبات لا تكسر الصيام بها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع حلول شهر رمضان الكريم، يتساءل الكثيرون عن الأطعمة والمشروبات التي لا يُفضل كسر الصيام بها لتجنب أي مضاعفات صحية. وفي هذا السياق، توضح الدكتورة وفاء وافي، استشاري التغذية العلاجية، أبرز الأطعمة والمشروبات التي يُفضل عدم بدء الإفطار بها.

1. العصائر المعلبة والمُحلاة

تُحذر "وافي" من تناول العصائر التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات عند الإفطار، حيث قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم وزيادة دهون الكبد. وتوصي بتجنب العصائر المصنعة والمعلبة، وحتى العصائر الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، مفضلةً استبدالها بطبق من شوربة الخضار أو شوربة اللحم. وفي حالات الضرورة، يمكن تناول ربع كوب من العصير الطازج غير المُحلى والمُخفف بالماء.

2. عصير الخشاف

أشارت استشاري التغذية العلاجية إلى أن عصير الخشاف، الذي يتكون من خليط الفواكه الطازجة والمجففة والعصائر المختلفة، يحتوي على نسبة سكر مرتفعة أكثر من باقي العصائر، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم، لذا يُفضل تجنبه.

3. عصير قمر الدين

أكدت "وافي" أن عصير قمر الدين يُمكن أن يؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم وإنزيمات الكبد عند الإفراط في تناوله، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات، حيث إنه مزيج من السكر وفاكهة المشمش.

4. الأطعمة المشبعة بالدهون

حذرت "وافي" من كسر الصيام بالأطعمة الدسمة والمقلية مثل:

اللحوم المقلية

الأسماك المسبكة

الدجاج المحمر بالزيت

كما شددت على تجنب الحلويات مثل الكنافة والقطايف عند بدء الإفطار، لتفادي اضطرابات الجهاز الهضمي وارتفاع نسبة السكر في الدم.

5. البديل الصحي: التمر والماء

أوصت "وافي" بالبدء بكسر الصيام بتناول التمر والماء، حيث يحتوي التمر على معادن، فيتامينات، مضادات الأكسدة، وأملاح تعوض الجسم بسرعة دون التسبب في أي مضاعفات. كما أكدت الدراسات أن تناول التمر باعتدال لا يرفع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ، مما يجعله خيارًا آمنًا وصحيًا.



