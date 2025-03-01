شكرا لقرائتكم خبر عن فجوة كبيرة بين راتب المعلم واحتياجاته الأساسية في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:



يواجه الموظفون الحكوميون في اليمن أوضاعًا معيشية صعبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، في ظل تدني الرواتب وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

الاستاذ عبد الجليل الشراري احد موظفي مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن تحدث عن راتبه الذي لا يتجاوز 90 ألف ريال يمني (قعيطي)، بينما تصل تكاليف الحد الأدنى من احتياجاته الرمضانية إلى 201,600 ريال، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين الدخل ومتطلبات الحياة اليومية.

وتشمل القائمة التي أوردها الاستاذ الشراري الدقيق، البر، السكر، الأرز، الزيت، الغاز، البهارات، والمستلزمات الأساسية الأخرى، دون احتساب إيجار السكن والفواتير والمصاريف الأخرى.

وفي ظل هذه الأوضاع، تتزايد معاناة المواطنين مع غياب أي تحركات فعلية من الجهات الحكومية لتحسين أوضاعهم أو صرف رواتبهم بانتظام، ما يتركهم أمام ضغوط معيشية خانقة مع دخول الشهر الفضيل.