شكرا لقرائتكم خبر عن حدثان غامضان يشعلان هذه المحافظة ليلة رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن - جهينة يمن:

فتحت السلطات الأمنية في عدن، جنوبي اليمن، تحقيقًا في حادثتي وفاة غامضتين، وسط استمرار الإجراءات لكشف الملابسات.

وأفاد مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دوليًا، بأن شرطة مديرية صيرة تحقق في وفاة شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، عُثر على جثته داخل منزله، حيث كان يعيش بمفرده. وأظهرت المعاينة الأولية عدم وجود آثار جنائية، فيما أفادت شهادات الجيران بأنه كان يعاني من نوبات صرع.

في سياق متصل، باشرت شرطة التواهي تحقيقًا في واقعة العثور على جثة مجهولة الهوية، تبلغ من العمر 35 عامًا، على الساحل، وسط شكوك حول أسباب الوفاة. وأكدت الشرطة أن الفحص الأولي لم يكشف عن علامات جنائية واضحة، بينما تستمر التحقيقات وجمع الأدلة.