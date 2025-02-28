شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور...مصرع المتوكل بحادث مروري مروع بالعاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي نجل الأكاديمي الحوثي "عادل المتوكل"، المتهم بالاستحواذ على جامعة العلوم والتكنولوجيا، مصرعه مع شخص آخر، وأصيب أربعة من رفاقه في حادث مروري غامض شمالي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية بأن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة نجل المتوكل، المدعو "أحمد"، بعد اعتراضها بالقرب من كمين تابع لعربات عسكرية حوثية. كما أسفر الحادث عن مصرع أحد رفاقه، "أرحب عبدالإله سعد دبيس"، وإصابة آخرين هم "زهير عبدالإله دبيس"، و"محمد الهيصمي"، و"محمد عبدالإله دبيس".

وتجدر الإشارة إلى أن عادل المتوكل، الذي كان ينتحل صفة رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، متهم بالتخطيط للحوثيين للاستيلاء على الجامعة، أكبر جامعة خاصة في اليمن، واختطاف رئيسها ونهب إيراداتها.

ويأتي هذا الحادث بعد إطاحة الحوثيين بالدكتور عادل المتوكل من رئاسة الجامعة وتعيين خالد صلاح خلفًا له، حيث يتهم المتوكل بتدمير الجامعة وإلغاء الاعتراف بمخرجات فرعها في صنعاء.