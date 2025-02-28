شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يهين الرئيس الأمريكي ونائبه في البيت الأبيض.. وترامب يطرده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، مواجهة كلامية غير مسبوقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تركزت حول ضرورة التوصل إلى تسوية في الحرب مع روسيا. خلال اللقاء، حذر ترامب زيلينسكي من أن تصرفاته قد تؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة، قائلاً: "أنت تخاطر بحياة ملايين الأشخاص".

التوتر تصاعد عندما انتقد ترامب زيلينسكي لعدم إبداء الامتنان الكافي للدعم الأمريكي، مشيرًا إلى أن أوكرانيا قد تضطر إلى تقديم "تنازلات" لإنهاء الحرب مع روسيا. في المقابل، رفض زيلينسكي فكرة المساومة مع روسيا، مؤكدًا: "لا مساومة مع قاتل على أراضينا".

نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، شارك في الانتقادات، معتبرًا أن زيلينسكي "قلل من احترامه" للأمريكيين.

في أعقاب هذه المشادة، غادر زيلينسكي البيت الأبيض مبكرًا، رافضًا التوقيع على صفقة المعادن التي كانت مقررة.

في وقت لاحق، غرد الرئيس ترامب على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قائلاً: "لقد عقدنا اجتماعًا ذا مغزى كبير في البيت الأبيض اليوم. تعلمنا الكثير مما لا يمكن فهمه أبدًا دون محادثة تحت مثل هذا الضغط والنيران. إنه لأمر مدهش ما يخرج من خلال العاطفة.

وأضاف: "لقد قررت أن الرئيس زيلينسكي ليس مستعدًا للسلام إذا شاركت أمريكا، لأنه يشعر أن مشاركتنا تمنحه ميزة كبيرة في المفاوضات. أنا لا أريد ميزة، أريد السلام".

وتابع: "لقد أهان الولايات المتحدة الأمريكية في مكتبها البيضاوي العزيز. يمكنه العودة عندما يكون مستعدًا للسلام".

هذه التطورات أثارت انتقادات من بعض الزعماء الأوروبيين تجاه موقف ترامب، معربين عن قلقهم من تأثير هذه الخلافات على جهود السلام في المنطقة.