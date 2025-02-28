شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: جماعة الحوثي تصدر تحذيرًا شديد اللهجة لجميع سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ذّرت أمانة العاصمة من مخاطر إحراق الإطارات في الأحياء والشوارع مع حلول شهر رمضان المبارك.

وذكر المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالأمانة محمد شرف الدين، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن إحراق الإطارات ظاهرة سلبية؛ تتسبب في تلوث البيئة، والإضرار بصحة المجتمع.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية لمنع هذه الظاهرة، ونشر التوعية المجتمعية بمخاطر إحراق الإطارات، وضرورة الحفاظ على بيئة ونظافة العاصمة.

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