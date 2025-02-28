شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يُعلن السبت أول أيام شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لنت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية، الجمعة، أن يوم السبت 1 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام الهجري 1446. وقال بيان صادر عن وزارة الأوقاف بأن غدا السبت أول أيام الشهر الفضيل بالتزامن مع الأول من مارس 2025م. وأضاف البيان، بأنه تم التواصل مساء هذا اليوم الجمعة مع اللجنة المكلفة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد بتحري الأهلة، وبعد أن قامت اللجنة بمراقبة هلال شهر رمضان لهذا العام 1446هـ، ومتابعته في المناطق المتوقع ظهوره فيها, وأردف: فقد ثبت لدى اللجنة المكلفة من وزارة الأوقاف والإرشاد والمكونة من الأساتذة الفلكيين وأصحاب الفضيلة القضاة والعلماء، رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وبذلك يكون يوم غد السبت الموافق 1 مارس 2025 م هو أول أيام شهر رمضان المبارك، لقوله عليه الصلاة والسلام: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعدةَ ثلاثينَ يومًا". وفي صنعاء، أعلنت دار الإفتاء التابعة لجماعة الحوثي أن يوم غدٍ السبت أول أيام الشهر الكريم، في مناطق سيطرتها المسلحة. تابعنا في :

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