شكرا لقرائتكم خبر عن مكونات وطريقة عمل البسبوسة المكرملة في المنزل..جربي بنفسك وادعيلي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شك أن البسبوسة من ألذ أنواع الحلويات الرمضانية التي يتم الحرص على تناولها بشكل دوري ، حرصنا من خلال موقعنا بوابة الزهراء التعرف على مكونات وطريقة عمل السمبوسة المكرملة الشهية من خلال هذا المقال بشكل مقادير عمل البسبوسة المكرملة يمكنك تجهيز البسبوسة المكرملة في المنزل من خلال المكونات التالية: كوب كبير الحجم من السكر. اثنين كوب كبير من الدقيق السميد. ربع كوب كبير الحجم من الزبدة. ملعقة واحدة من البيكنج باودر. لوز او فستق حسب رغبتك للتزيين. كوب كبير من الجوز الهند. كبير من السكر لعمل الشربات. ملعقة صغيرة من ماء الورد. عصير نص ليمونه. كوب كبير من المياه

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