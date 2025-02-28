شكرا لقرائتكم خبر عن ريفالدو: الأخطاء الدفاعية تهدد موسم برشلونة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ذَّر أسطورة برشلونة ريفالدو، مدرب الفريق الحالي هانزي فليك، من الأخطاء الدفاعية التي قد تكلف الفريق فقدان فرصة المنافسة على الألقاب هذا الموسم. وتعرَّض برشلونة لتعثر مفاجئ في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد تعادله مع أتلتيكو مدريد (4-4)، ما أنهى سلسلة انتصاراته الأخيرة. وبدأ برشلونة بشكل كارثي؛ حيث استقبل هدفين خلال أول 10 دقائق، لكنه عاد بقوة ليتقدم (4-2)، لكنه لم يتمكن من الصمود، وسمح لمنافسه بالتعادل، ليترك كل شيء معلقًا قبل مواجهة الإياب في مدريد خلال أبريل/نيساناختيارات فليك في التشكيلة الأساسية وتغييراته المتأخرة كانت محل انتقادات كبيرة، حيث رأى الكثيرون أن الفريق كان بإمكانه إغلاق المباراة بطريقة أفضل. وقال ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "يجب أن يكون هناك تركيز أكبر. فليك عليه تصحيح الأخطاء الدفاعية في برشلونة إذا كان يريد المنافسة على الألقاب هذا الموسم". وأضاف: "لحسن الحظ. الفريق تمكن من تسجيل 4 أهداف ضد أتلتيكو مدريد، لكن استقبال 4 أهداف بهذه الطريقة أمر مقلق للغاية". وتابع: "برشلونة يقدم كرة قدم رائعة، لكن لا أذكر آخر مرة استقبل فيها الفريق 4 أهداف بهذه الطريقة. هذه الأخطاء يجب ألا تتكرر في المباريات المقبلة، التي ستكون حاسمة لموسم برشلونة

كانت هذه تفاصيل خبر ريفالدو: الأخطاء الدفاعية تهدد موسم برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.