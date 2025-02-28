شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يقيم ورشة عمل حول الاستدامة والتمويل المستدام للخبير المصري أحمد فؤاد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | اعلام كاك بنك:

اقام بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» ورشة عمل بعنوان "الاستدامة والتمويل المستدام" قدمها الخبير المصري الأستاذ أحمد فؤاد في إطار التزامه بتعزيز مفهوم الاستدامة في القطاع المصرفي.

الورشة التي استمرت لمدة يومين استهدفت في يومها الاول موظفي ادارات المخاطر، الشركات، والقطاع الزراعي، فيما استهدفت في يومها الثاني نواب وروئساء قطاعات، ومدراء الادارات ومدراء الفروع في البنك.

وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية دمج معايير الاستدامة في العمليات المصرفية، وتعزيز ممارسات التمويل المستدام التي تساهم في دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

كما تضمنت الورشة مناقشات تفاعلية حول أبرز الاتجاهات العالمية في التمويل المستدام، ودور المؤسسات المالية في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية.

من جانبه، شدد الأستاذ أحمد فؤاد المتحدث بالورشة على ضرورة تبني البنوك استراتيجيات تواكب التحولات العالمية في التمويل المستدام، مشيدًا بدور كاك بنك في تعزيز وعي العاملين والمتخصصين بأهمية هذا المجال.

فيما أفاد الأستاذ/ عبده محسن عبد الرب نائب الرئيس التتفيذي للقطاع الزراعي والاستدامة، بان تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن جهود كاك بنك لتعزيز الاستدامة في القطاع المصرفي، ودعم الممارسات المسؤولة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتأتي اقامة مثل هذه الدورات النوعية وفق رؤية القيادة العليا للبنك ممثلة بالقائم باعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي الأستاذ/ حاشد الهمداني، لدعم قطاع الاستدامة داخل البنك، وتعزيز الوعي بهذا المجال.