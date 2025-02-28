شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: اتفاق "يمني- سعودي - قطري - عماني" على هذا الأمر.. والتنفيذ يبدأ غدًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت كل من اليمن، السعودية، قطر، وعمان مساء اليوم الجمعة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ليكون يوم غدٍ السبت أول أيامه في هذه الدول.

وفي سياق متصل، توصلت الدول الأربع إلى اتفاق مشترك حول قضية هامة، حيث من المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق اعتبارًا من يوم غدٍ السبت، تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك. ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الاتفاق، لكن مصادر مطلعة تشير إلى أنه يأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي بين هذه الدول.

يترقب الشارع العربي والإقليمي تنفيذ الاتفاق وسط آمال بتحقيق نتائج إيجابية تعزز الاستقرار والتعاون المشترك.