شكرا لقرائتكم خبر عن من الريال وبرشلونة إلى الهلال والأهلي.. أين الكلاسيكو؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا كانت هناك مباراة وحيدة من بين المباريات 4 في الدوري السعودي، التي يمكن أن تحمل اسم الكلاسيكو، فهي بلا شك تلك التي تجمع بين الهلال والاتحاد. وبحساب المنافسة الحالية، يبدو الاتحاد، الفريق الوحيد الذي ينافس الهلال على لقب الدوري السعودي، حيث كان قريبا منه في 2021-2022، ثم حصده في 2022-2023، وهو الأقرب للفوز به في الموسم الحالي. أما على مستوى الإرث التاريخي، فالاتحاد هو ثاني أكثر الفرق حصولا على الدوري السعودي برصيد 9 ألقاب، بالتساوي مع النصر، خلف الهلال الذي حقق 19 لقبا. ويعتبر الهلال والاتحاد هما الفريقان السعوديان الوحيدان اللذان نجحا في الفوز بلقب دوري أبطال اسيا على مر التاريخ. وحصل الهلال على اللقب 4 مرات كأكثر فريق اسيوي، بينما حصده الاتحاد مرتين ليحل في المركز الرابع قاريا، بينما وصل الأهلي للنهائي مرتين والنصر مرة واحدة، وكانت الخسارة هي النتيجة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهلال والاتحاد هما الفريقان الوحيدان من السعودية اللذان شاركا في كأس العالم للأندية بعد تدشينها بالنظام الجديد في 2005، حيث شارك الاتحاد مرتين، والهلال 3 مرات. في المقابل، شارك النصر في البطولة الأولى التي أقيمت عام 2000، بينما فشل الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية حتى الان. ولذلك، يمكن الاكتفاء بديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، وديربي الرياض بين الهلال والنصر، واختيار الهلال والاتحاد كممثلين للمدينتين ليحملا اسم الكلاسيكو الأوحد في الدوري السعودي.

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