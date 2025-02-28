شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان يبدأ السبت في مناطق الحكومة والاحد في مناطق جماعة الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن متابعات:

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن يوم غدٍ السبت 1 مارس 2025م هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد أن ثبتت رؤية هلال الشهر الفضيل من قبل اللجنة المكلفة بتحري الأهلة، والتي تضم فلكيين وقضاة وعلماء مختصين.

ووفق بيان الوزارة على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي فقد تم متابعة الهلال في المناطق المتوقعة، وتم التأكد من رؤيته هذا المساء.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يتماشى مع الحديث الشريف: "صُومُوا لِرُؤيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العدة ثلاثين يومًا".

في سياق متصل، لم تصدر حكومة صنعاء التابعة لجماعة الحوثي أي بيان رسمي بشأن رؤية هلال شهر رمضان حتى اللحظة، ما يشير إلى تعذر رؤية الهلال في مناطق سيطرتها.

ووفقًا لهذا، فإن يوم السبت سيكون المتمم لشهر شعبان، ليكون يوم الأحد 2 مارس 2025م هو أول أيام شهر رمضان المبارك في تلك المناطق.