شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الأوقاف تعلن غداً السبت أول ايام شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم الجمعية ثبوت روية الهلال وأن يوم غد السبت هو أول ايام شهر رمضان المبارك .

وذكر بيان صادر عن الوزارة - تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- نسخة منه أنه ثبت للجنة المكلفة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد بتحري الأهلة، والمكونة من الأساتذة الفلكيين وأصحاب الفضيلة القضاة والعلماء، رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وبذلك يكون يوم غد السبت الموافق 1 مارس 2025 م هو أول أيام شهر رمضان المبارك، لقوله عليه الصلاة والسلام: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعدةَ ثلاثينَ يومًا".

وبهذه المناسبة الدينية العظيمة، عبرت وزارة الأوقاف والإرشاد عن اسمى آيات التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا اليمني الكريم كافةً في الداخل والخارج، وللقيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

سبأ