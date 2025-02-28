شكرا لقرائتكم خبر عن في مشهد يشبه أفلام الأكشن...مطاردة درامية بين ضابط في الجيش ومسلح حاول اغتياله شرقي اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجا عقيد في الجيش من محاولة اغتيال أمام منزله في محافظة حضرموت (شرقي اليمن). وقالت مصادر إعلامية محلية إن العقيد هاني محمد باشكيل -مدير إدارة البحث الجنائي في ساحل حضرموت- تعرَّض لمحاولة اغتيال فاشلة أمام منزله. وأضافت المصادر أن العقيد باشكيل لاحق المسلح الذي حاول استهدافه، إلا أن الأخير تمكن من الفرار إلى الأودية والمزارع المجاورة. وأوضحت أن الأجهزة الأمنية باشرت عمليات البحث والتحري لتعقب الجاني، والكشف عن ملابسات الحادثة. وجاءت الحادثة بعد أسبوع من مقتل جنديين اثنين على الأقل وإصابة 2 آخرين بهجومين منفصلين لتنظيم القاعدة في محافظتي حضرموت وأبين.

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