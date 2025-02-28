شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهاء المهلة الرئاسية.. تغييرات وشيكة لقيادات بارزة في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:



يعتزم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إجراء تغييرات في قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بمحافظة تعز، عقب انتهاء المهلة التي منحها للمحافظ نبيل شمسان.

ووفقًا لوكالة الأنباء الحكومية، فقد تلقى العليمي تقريرًا شاملًا من المحافظ شمسان حول إنجازات الأجهزة التنفيذية في مختلف القطاعات، ووجه بإجراء تقييم شامل للأداء.

وبحسب مراقبين فإن التغييرات المرتقبة ستشمل تدويرًا وظيفيًا في قيادة المؤسسات التنفيذية والخدمية، بالاضافة الى تغيير قيادات الاجهزة الأمنية والعسكرية وسط توقعات بإجراءات قد تطال مسؤولين بارزين في تعز.