شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إنهيار كبير للريال اليمني عقب تحسنه الطفيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر مصرفي عن عودة الريال اليمني للانهيار مجددا . وقال المصدر إنه عقب التحسن الطفيف خلال اليومين الماضيين عاد الريال اليمني للانهيار . و اختتم: أسعار الصرف كالتالي:

دولار امريكي= 2295 : 2273 ريال سعودي= 600 : 596

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