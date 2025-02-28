شكرا لقرائتكم خبر عن شيء مفاجئ يمنع رصد هلال رمضان في السعودية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن متابعات:
أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الظروف الحالية حالت دون رؤية هلال رمضان في مرصد تمير، حيث تسبب وجود أتربة عالقة في الأجواء في تعكير الرؤية.
وأكدت المصادر أن الأجواء الغبارية ما زالت تهيمن على معظم مراصد المملكة حتى اللحظة. وحتى الآن، لم يتم رصد هلال رمضان في أي من المراصد بالمملكة.
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