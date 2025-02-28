شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تُعلن غدًا السبت أول أيام رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات: أعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم غدٍ السبت سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك. جاء الاعلان عقب رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي تمير وسدير. وكانت لجنة الأهلة السعودية قد أفادت في وقت لاحق بتعذر رؤية الهلال اليوم بسبب انتشار الغبار بشكل كثيف في أجواء المملكة.

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