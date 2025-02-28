شكرا لقرائتكم خبر عن رجل مسن يبتز فتاة بفيديوهات لها في عدن منذ سنتين(صدمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الناشط صقر عبادي: انهت وحدة مكافحة الإبتزاز الإلكتروني م/ عدن، حالة ابتزاز إلكتروني أستمرت لسنتين، تعرضت لها فتاة من قبل رجل مسن يبلغ من العمر ٥٩ عاماً في إحدى المديريات بعدن.

واضاف:

#في إطار متابعة الجرائم الإلكترونية، أنهت وحدة مكافحة الإبتزاز الإلكتروني م/ عدن، حالة ابتزاز تعرضت لها فتاة تدعى (ن،ف،خ) تبلغ من العمر (٢٨) عامًا من قبل رجل مسن يدعى (أ،ب،ن) يبلغ من العمر(٥٩) عاماً، وذلك بعد أن استدرجها في علاقة عاطفية، على مواقع التواصل الاجتماعي، .

واختتم:مهددًا إياها بنشر الصور ومقاطع الفيديو التي حصل عليها بطرقهُ الشيطانية اذا لم تدفع له مبلغًا من المال وتلبي رغباته الجنسية الدنيئة، وعلى الفور تدخلت وحدة مكافحة الإبتزاز الإلكتروني وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الرجل المسن والفتاة.



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