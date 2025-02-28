شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : غارات امريكية على هذه المناطق والاعلان عن مقتل قيادي كبير "الاسم+صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي بارز في تنظيم القاعدة الإرهابي مصرعه، في غارة لطائرة دون طيار يُعتقد أنها أمريكية في محافظة شبوة (جنوبي اليمن).

وقالت مصادر مطلعة إن القيادي في تنظيم القاعدة، أيوب اللحجي، قُتل في غارة جوية استهدفت وكره في قرية «المدخول» بمديرية حطيب في محافظة شبوة، على الحدود مع أبين.

وأوضحت المصادر أن الإرهابي اللحجي سبق أن نصّبه تنظيم القاعدة «أميرًا لولاية لحج»، ويُعد من أبرز وأخطر خبراء التنظيم في المدفعية.

ورغم تكتّم التنظيم الإرهابي على مقتل اللحجي، أكدت حسابات مناصرة للقاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه قُتل بالفعل في الغارات الجوية.