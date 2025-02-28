شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: الفطر يحارب السكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هرت دراسة جديدة أن تناول الفطر قد يساعد في التصدي لمرض السكري من النوع الثاني، وفقًا لصحيفة "التليغراف" البريطانية. واكتشف الباحثون من جامعة "سيملفيس" في بودابست أن الفطر يحتوي على مواد كيميائية تساهم في تحسين حساسية الإنسولين، وهي مشكلة رئيسية يعاني منها مرضى السكري. وقالت الدكتورة زوزانا نيميث، التي قادت فريق الدراسة: "تظهر دراستنا الإمكانات الكبيرة للمركبات الطبيعية في الفطر في معالجة المسارات الأيضية الرئيسية". في الجسم السليم، يتم إفراز الإنسولين من البنكرياس استجابة للطعام، حيث يساعد على تحويل السكريات إلى طاقة. لكن في بعض الحالات، تطور الخلايا مقاومة للإنسولين، مما يجعلها غير قادرة على الاستجابة له بشكل صحيح، وهو ما يعرف بمقاومة الإنسولين. وهذا يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. وأوضحت نيميث: "مع تزايد الاهتمام بأساليب الوقاية غير الدوائية من الأمراض، تشير نتائج دراستنا إلى إمكانات الفطر المثيرة واستخدامه المحتمل في إدارة مرض السكري".

كانت هذه تفاصيل خبر دراسة حديثة: الفطر يحارب السكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.