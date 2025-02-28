شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامي عسكري يحسم الجدل ويؤكد الطائرة الحربية جاءت من هذه الدولة وليست من صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الاعلامي راشد معروف:تم تتبع مسار الطائرة الحربية التي دخلت اجواء الشرعية عصر الخميس.

واضاف:الطائرة جاءت من مطار زنجبار بتنزانيا تم هبطت بمطار جيبوتي لتقلع منها الى اليمن.

واختتم:الطائرة اختفت من التتبع بين تعز واب بمناطق الحوثيين دون معرفة سبب دخولها الاجواء اليمنية

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