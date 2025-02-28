شكرا لقرائتكم خبر عن في قرار مفاجئ....رئيس مجلس القيادة يصدر توجيهات بإجراء تغييرات في قيادة محافظة تعز بعد تسلمه اليوم تقريرا مهمًا "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة هامة لتعزيز الأداء الحكومي في محافظة تعز، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اليوم الخميس، بضرورة رفع تقييم شامل حول أداء السلطات المحلية في المحافظة ومديرياتها خلال الأشهر الستة الماضية. وأكد على أهمية إجراء التغييرات والتدوير الوظيفي اللازم في قيادة الأجهزة التنفيذية والخدمية، وفقًا للقانون، وذلك بهدف تحسين مستوى الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بعد تسلمه تقريرًا شاملاً من محافظ تعز، نبيل شمسان، الذي تناول آخر التطورات في المحافظة، مع التركيز على خطة عمل السلطة المحلية وأجهزتها التنفيذية في مختلف القطاعات الخدمية، التنموية، والأمنية، استنادًا إلى نتائج الزيارة الرئاسية للمحافظة في 27 أغسطس من العام الماضي.

وأصدر الرئيس العليمي توجيهاته بضرورة التركيز على تلبية أولويات المواطنين المعيشية والخدمية، وتعزيز جهوزية القوات المسلحة والأمن في معركة التحرير، إلى جانب التصدي لمخططات الميليشيات الإرهابية. كما شدد على أهمية تنمية الموارد البشرية وإعادة بناء المؤسسات في مختلف المجالات، بما في ذلك الإعلامية والثقافية، لتحسين مكانة محافظة تعز على الساحة الوطنية.

وتضمنت التوجيهات أيضًا ضرورة استكمال إخلاء كافة المنشآت المدنية والمنازل السكنية من المظاهر المسلحة، مع تأمين النفقات اللازمة لإتمام هذه المهمة. كما قدم الرئيس العليمي تقديرًا كبيرًا لقيادة السلطة المحلية وقوات المحور على التقدم الذي تم إحرازه في هذا السياق.