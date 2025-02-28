شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بالصرف...البنك المركزي بعدن يحدد سعر جديد للدولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن البنك المركزي في عدن عن سعر جديد للدولار . و كشف البنك عن مزاد لبيع 12.5 مليون دولار للبنوك التجارية . وحدد البنك بـ 2220 ريالاً للدولار الواحد.. وهذا الإعلان يأتي من أصل 30 مليون دولار عُرضت للبيع في مزاد علني هو السادس منذ بداية العام

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