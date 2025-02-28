شكرا لقرائتكم خبر عن قتربت ساعة الصفر...البنتاغون يقدم مقترحات للسعودية لمواجهة الحوثي والمملكة تضع عدة مطالب "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قدم للمملكة العربية سعودية عدة مقترحات لمواجهة جماعة الحوثي الإرهابية اقتصاديًا وعسكريًا، في الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف من استمرار تأثير الجماعة المدعومة من إيران في المنطقة.

وقالت المصادر إن المقترحات الأميركية تأتي في إطار البحث عن طرق لتقوية الموقف السعودي في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على أغلب المحافظات شمال اليمن بينها العاصمة صنعاء التي اجتاحتها في عام 2014 وأدخلت البلاد في حرب أهلية.

وأوضحت المصادر أن من بين المقترحات التي قدمها البنتاغون، تعزيز الدعم العسكري للسعودية وتقديم مساعدات في مجال الاستخبارات والتدريب العسكري، فضلا عن تحسين الدفاعات الجوية السعودية لمواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي ينفذها الحوثيون.

وأكدت المصادر أن السعودية لا تزال تتبنى خيار الهدنة مع جماعة الحوثي. وتأتي هذه الهدنة في وقت حساس، حيث تأمل الرياض في التوصل إلى حل سياسي يضمن الاستقرار ويقلل من التصعيد العسكري في المنطقة. ورغم استمرار الحوثيين في التصعيد، فإن المملكة تواصل سعيها نحو التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الصراع الذي دمر اليمن وأدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة.