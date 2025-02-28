شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...السلطات التركية تغلق مطعماً يمنياً في مدينة اسطنبول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات التركية عن إغلاق مطعم صنعاء اليمني الواقع في منطقة أسنيورت بولاية إسطنبول، وذلك بناءً على قرار البلدية بعد تنفيذ عملية تفتيش دقيقة.

وأفادت شرطة أسنيورت أن الإغلاق جاء نتيجة لمخالفات تتعلق بقواعد النظافة، حيث تبين أن المطعم قام بشراء اللحوم دون وثائق رسمية، مما أثار القلق حول جودة وسلامة المواد الغذائية المقدمة.

وأشارت الفحوصات التي أجرتها شرطة البلدية ومديرية الزراعة إلى أن مصدر اللحوم المستخدمة في المطعم لم يكن واضحًا، كما لم يكن هناك أي فواتير تدعم عمليات الشراء.

كما لوحظ أن المطبخ لم يلتزم بمعايير النظافة المطلوبة، وأن الموظفين لم يستخدموا المعدات اللازمة للحفاظ على معايير الصحة العامة.

نتيجة لهذه المخالفات، تم اتخاذ قرار بإغلاق المطعم ومنع صاحبه من ممارسة العمل. يظهر مقطع فيديو تم نشره على يوتيوب عملية تفتيش الشرطة، حيث تم فحص المطبخ ومرافق المطعم وصادر العديد من المواد الغذائية، بما في ذلك اللحوم.