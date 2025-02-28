شكرا لقرائتكم خبر عن ستنصدم عند معرفة المبلغ ...مقيم اجنبي في المكلا ينفذ عملية نصب تاريخية ضحيتها 13 يمني "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن عملية نصب تاريخية تعرض لها عدد من اليمنيين من قبل مقيم اجنبي في المكلا.

وقالت مصادر :تعرض يمنيين لعملية نصب بمبلغ بين ١٧٠ الى ٢٠٠ الف سعودي من قبل مقيم عربي

هذا الشخص دخل مع عدة مواطنين شراكة في مطعم اكلات عربية ولانها اكلات خارجية كان السجل التجاري باسمه هكذا اوهمهم

عمل عقود شراكة مع اكثر من 13 يمني لنفس المطعم دون معرفه الاخرين كلا يعتقد انه الوحيد



واضافت:

وما ان بدا احدهم بمطالبته بالارباح وتصفية الحساب للعام الماضي سافر من اليمن



وعندما تقفل المطعم جاء الشركاء كلا يدعي انه الشريك الوحيد



ولديه عقد شراكة بعضها مكتوب بخط يد ورقة عاديه مع الشهود ولم تعمد باي جهه حكوميه للاسف

هنا عرفوا انه محتال محترف وانه نصب عليهم جميعا