شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يلتقي عمار الحكيم ومحمد عبد السلام في القاهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

استقبل شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، بمشيخة الأزهر في القاهرة، كلاً من المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والسيد عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، وذلك في لقاءين منفصلين ناقشا خلالهما القضايا الإسلامية الراهنة وتعزيز الحوار بين المذاهب.

وقال اعلام الازهر انه خلال لقائه بمحمد عبد السلام، أشاد شيخ الأزهر بجهوده في دعم المبادرات العالمية التي تعزز قيم السلام والتعايش، مؤكداً استمرار الأزهر في دوره الرائد لخدمة قضايا الأمة.

من جانبه، أعرب عبد السلام عن تقديره لدور الأزهر في نشر الاعتدال ومواجهة التطرف، مؤكداً أهمية التعاون المشترك في دعم الحوار الإسلامي.

وفي لقائه بعمار الحكيم، أكد شيخ الازهر على عمق العلاقات بين الأزهر والعراق، مشيداً بالحوار الإسلامي – الإسلامي كوسيلة لتعزيز الوحدة والتقارب بين المذاهب.

من جهته، أعرب الحكيم عن تقديره لدور الأزهر في ترسيخ قيم التسامح، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار في المنطقة.