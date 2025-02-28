شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي يكشف عن تعديلات حكومية مرتقبة خلال الأيام القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المسؤول في الحكومة الشرعية اللواء عبدالغني جميل عن تعديلات حكومية مرتقبة خلال الأيام القادمة.

ومن خلال منشور لـ"جميل" على حسابه الرسمي في منصة إكس، فقد قال: تعديل حكومي خلال مدة اقصاها عشر أيام".



وأضاف جميل" دخول دماء جديدة للحكومة يعزز من التنافس على تقديم خدمات أفضل للمواطن".

وأشار بالقول "وسيعود الجميع إلى الداخل وعلى رأسهم فخامة الرئيس القائد الدكتور رشاد بن محمد العليمي حفظه الله ورعاه".