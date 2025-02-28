شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار الجنس بعد سن الأربعين... 8 حقائق مذهلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تُعد العلاقة الحميمة جزءًا أساسيًا من حياة معظم البالغين الأكبر سنًا، حيث أظهرت دراسة جديدة أجرتها AARP Research أن أكثر من نصف المشاركين يرون أن حياتهم الجنسية مرضية كما كانت أو حتى أفضل مما كانت عليه قبل عشر سنوات.

ملخص الدراسة

حملت الدراسة عنوان "الرغبة بلا حدود: العلاقات والجنس في منتصف العمر وما بعده"، وشملت استطلاعًا لآراء 2500 شخص تزيد أعمارهم عن 40 عامًا حول التغيرات في تصوراتهم وسلوكياتهم تجاه الجنس بمرور الوقت. وكان ثلاثة أرباع المشاركين فوق سن الخمسين.

نتائج رئيسية من الدراسة

???? الحياة الجنسية والشراكة

72% من الرجال و63% من النساء لديهم شريك جنسي منتظم.

46% فقط راضون عن حياتهم الجنسية الحالية.

80% أفادوا بأن علاقاتهم الجسدية ممتعة وعاطفيًا مرضية.

الجنس مع شخص غريب كان أكثر التخيلات شيوعًا لدى الرجال والنساء.

???? معدل النشاط الجنسي

30% من المشاركين يمارسون الجنس أسبوعيًا.

27% يمارسونه شهريًا أو أقل.

40% لم يمارسوا الجنس في الأشهر الستة الماضية.

واحد من كل ستة أشخاص فوق السبعين يمارس الجنس أسبوعيًا.

???? الرغبة الجنسية

55% وصفوا رغبتهم الجنسية بالمتوسطة.

15% قالوا إنها أعلى من المتوسط.

29% أشاروا إلى أنها أقل من المتوسط.

الرجال أكثر احتمالًا للإبلاغ عن رغبة جنسية مرتفعة مقارنة بالنساء.

???? العادة السرية والنشاطات الجنسية الأخرى

55% من المشاركين أفادوا بممارستها خلال الأشهر الستة الماضية.

61% من هؤلاء مارسوها خلال الأسبوع الماضي.

النساء أكثر احتمالًا لاستخدام الهزازات مقارنة بالرجال (42% مقابل 18%).

???? الخيانة الزوجية

14% من المشاركين أفادوا بالخيانة الزوجية.

17% من الرجال مقابل 11% من النساء اعترفوا بعدم الإخلاص لشركائهم.

الرجال أقدموا على الخيانة بحثًا عن تجارب جنسية جديدة، بينما النساء شعرن بعدم التقدير من شركائهن.

25% من الخيانات حدثت في إطار علاقة مفتوحة أو تعددية.

???? القدرة الجنسية لدى الرجال والنساء

40% فقط من الرجال أفادوا بأنهم قادرون دائمًا على تحقيق الانتصاب، مقارنة بـ 50% في عام 2009.

28% تم تشخيصهم بضعف الانتصاب، مقارنة بـ 23% في 2009 و17% في 2004.

60% من الرجال الذين يعانون من مشاكل الأداء الجنسي طلبوا العلاج.

12% فقط من النساء أبلغن عن مشاكل جنسية، ونصفهن لم يسعين للعلاج بسبب الإحراج.

???? التخيلات الجنسية

83% من المشاركين لديهم تخيلات جنسية.

أكثر التخيلات شيوعًا: الجنس مع شخص غريب.

الرجال أكثر تخيلًا للجنس الجماعي، بينما النساء يتخيلن الجنس مع شخص من نفس الجنس أو في أماكن غير تقليدية.

رغم انتشار التخيلات، فإن ثلثي المشاركين لم يناقشوها مع شركائهم.

الحفاظ على الرومانسية والعلاقة الحميمة

41% من كبار السن يسعون لتعزيز علاقتهم بشريكهم.

70% أصبحوا يرون قضاء الوقت معًا أكثر أهمية بعد الجائحة.

63% يقولون "أحبك" بانتظام.

57% يحتفلون بالمناسبات الخاصة.

35% يخططون لرحلات رومانسية سنويًا.

32% يخصصون وقتًا للاستمتاع برفقة بعضهم البعض.

30% يشترون الهدايا أو الزهور لشركائهم.

الخلاصة

أظهرت الدراسة أن الجنس والعلاقات العاطفية تظل عنصرًا مهمًا في حياة الأشخاص في منتصف العمر وما بعده. ورغم التحديات، يجد الكثيرون طرقًا جديدة للحفاظ على الحميمية والرومانسية، مما يؤكد أن الرغبة الجنسية لا تتلاشى مع التقدم في العمر، بل تتغير وتتطور بطرق مختلفة.



