شكرا لقرائتكم خبر عن استعداد لتشغيل اكبر محطة طاقة شمسية بدعم الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بتمويل إماراتي شارفت أعمال إنشاء محطة الطاقة الشمسية في محافظة شبوة على الاكتمال، حيث بلغت نسبة الإنجاز 75%، ومن المتوقع تسليمها رسميا خلال 45 يوما .



جاء ذلك خلال زيارة ميدانية اطلع فيها فريق من الصحفيين المشاركين في دورة تدريبية حول الأمن الرقمي والسلامة المهنية - إلى جانب أمين عام المجلس المحلي للمحافظة/ الأستاذ عبدربه هشله، ومدير عام مكتب الإعلام/ الأستاذ حسين الرفاعي- على تفاصيل المشروع الذي تبلغ قدرته 53 ميجاوات باعتباره أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في المحافظة.



حيث كان في استقبال الوفد مشرف المشروع المهندس/ ماهر المؤذن، الذي قدم شرحا مفصلا عن المحطة الممتدة على مساحة 600 ألف متر مربع شمال غرب مدينة عتق، موضحا أن المشروع يتضمن تركيب 120 ألف لوح شمسي، ونظام تخزين ليلي، ومحطة تحويلية، وخط ضغط عالٍ بقدرة (33 KV) وبطول 19 كيلومتر؛ مما يجعله نقلة نوعية في تحسين إمدادات الكهرباء بالمحافظة.



ويُتوقع أن تُغذي المحطة مديريات حيوية في شبوة، ما يخفف معاناة السكان من الانقطاعات المتكررة، ويوفر ما يقارب 100 مليون دولار شهريا من تكلفة الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.



وفي ختام الزيارة عبّر الصحفيون عن تقديرهم لمحافظ شبوة الشيخ/ عوض بن الوزير، على اهتمامه بالمحافظة وزوارها، ولدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل لتطوير البنية التحتية في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد.



وتعد هذه المحطة الخامسة من نوعها التي تمولها الإمارات في البلاد بعد محطات عدن، المخا، حيس، والخوخة، في إطار التزامها بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في اليمن.

محمد باحفين