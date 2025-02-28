شكرا لقرائتكم خبر عن ارسنال يستعد للتوقيع مع مهاجم كبير في الميركاتو القادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اي كورة- أكد الصحفي ديفيد اورنيستن عبر صحيفة ذا اثلتيك أنه من المرجح أن يوقع ارسنال مع مهاجم كبير في صيف 2025. يحظى الكسندر ايزاك لاعب نيوكاسل بإعجاب مدرب الجانرز ميكيل ارتيتا، بينما يقوم ارسنال ببعض العمل في صفقة بنيامين سيسكو لاعب لايبزيج. قال الصحفي أن ارتيتا كان واضح وصريح طوال فترة الميركاتو الماضي في طلب لاعبين ولم يخجل من ذلك

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