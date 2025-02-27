شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات من عبدالملك الحوثي...مصادر مطلعة تكشف مايقوم به الحاكم ومحمد الحوثي في أربع محافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مطلعة بصنعاء عن تدشين ميلشيا الحوثي حملة تحشيد هي الاوسع نطاقا من نوعها وتشمل اربع محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشارت المصادر في تصريحات أن قيادات حوثية بارزة على رأسها ” أبو علي الحاكم ” رئيس الاستخبارات العسكرية في الميلشيا و”محمد علي الحوثي ” دشنوا حملة تحشيد موسعة تشمل محافظات ” صنعاء وعمران وحجة وذمار” وذلك لاستقطاب مقاتلين جدد للدفع بهم الى جبهات مأرب وتعز والضالع”.

ولفتت المصادر الى أن الحملة تأتي بتوجيهات من زعيم الجماعة وانها تندرج في اطار مخطط تصعيدي للميلشيا في الجبهات الرئيسية يستهدف تعزيز صفوف الميلشيا في عدة جبهات رئيسية منوهة الى أن قيادة الحوثيين وجهت بتكثيف الاستعدادات تحسبا لمواجهات مرتقبة مع الجيش الوطني تتجاوز حدود المناوشات الى الاشتباكات المباشرة.