شكرا لقرائتكم خبر عن مسافر من اليمن إلى السعودية؟ إليك 4 شروط جديدة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �عد منفذ الوديعة من أهم وأكبر المنافذ التي تربط السعودية باليمن، مما يدعو لتنظيم حركة المسافرين عبره منعًا من الازدحام، وتعزيز للسلامة الأمنية عبر الحدود السعودية اليمنية، حيث تؤكد وتشترط اشتراطات على المسافرين؛ لضمان تجربة سفر. مثالية وسلسة! شروط جديدة لدخول السعودية عبر منفذ الوديعة البري تعمل الحكومة السعودية على تنظيم حركة المسافرين وجعلها سلسة ومنظمة بشتى الطرق، ذلك يتوجب على المسافرين إلى السعودية عبر منفذ الوديعة البري الالتزام بما يأتيالحجز موعد مسبق للعبور؛ لأنه سيتم رفض عبور كل من لم يحجز موعد مسبق، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية في منفذ الوديعة، وذلك عبر تحميل تطبيق "عبور"، واتباع خطوات حجز موعد. الحضور لمنفذ الوديعة البري قبل نص ساعة من موعد العبور. في حال تم إلغاء رحلتك عليك المسارعة في إلغاء الحجز، وذلك عبر التطبيق أيضًا. الدقة في تعبئة بيانات مقدم الطلب، وبيانات المركبة المستخدمة للسفر. المستندات المطلوبة لعبور منفذ الوديعة البري يتطلب من المسافرين عبر منفذ الوديعة من اليمن إلى السعودية تقديم ما يأتيأن تكون المركبة من اليمن، أو دول اتحاد مجلس الخليج. تقديم بيان جمركي للمركبة. على قائد المركبة تقديم صورة عن أصل ملكية المركبة، أو تفويض بقيادة المركبة والسفر بها. هوية قائد المركبة، أو جواز سفره

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