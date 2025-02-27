شكرا لبحثكم عن خبر شوقي أحمد هائل : شباب عدن نموذج للشباب المبدع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصف رئيس مجلس إدارة بنك التضامن، والرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه شوقي أحمد هائل سعيد، شباب عدن بالشباب النموذجي للشباب المبدع بما يمتلكونه من قدرات عالية ورغبة في النمو والتطور والازدهار.

وقال، في تعليقه على حدث تيكدس عدن الذي أقيم برعاية من بنك التضامن، فخورون بجهود شبابنا اليمني الرائع في إقامة وتنفيذ هذه المبادرات والفعاليات الملهمة والابداعية، دور الشباب والابتكار محورين رئيسيين في تحقيق التغيير نحو الأفضل المنشود.

وأضاف: سنظل دائما الى جانب شبابنا المتطلع للحياة والابداع والافكار الخلاقة كجزء رئيسي من مسؤوليتنا الاجتماعية في كل المحافظات اليمنية.

وهدف حدث تيدكس عدن الى نشر الأفكار الإبداعية والابتكارية والتحفيزية والملهمة لعدد 12 متحدث، بمشاركة المئات من الشباب والمهتمين من مختلف أنحاء اليمن.

وركز المتحدثون في مشاركاتهم في 7 مواضيع رئيسية وهي الصحة النفسية والفضاء والبيئة والأجيال، واختلاف العادات والتقاليد والغوص و ذوي الاحتياجات الخاصة، كما استضاف الحدث فعاليات فنية بين غناء وعزف ورسم تعكس هوية الثقافة اليمنية والفن اليمني المتنوع من مختلف المناطق اليمنية.

كما عرضت العديد من التجارب الملهمة والأفكار الإبداعية والابتكارية التي تستحق الانتشار ولديها القدرة على التغير وإحداث الفارق الإيجابي في حياة المجتمعات.

وتأتي هذه الرعاية امتدادًا لمسيرة بنك التضامن الرائدة في المسؤولية المجتمعية، وتسليط الضوء على الأفكار الخلاقة والمبادرات التي تساهم في بناء مستقبل أفضل، حيث سبق لبنك التضامن دعم ورعاية العديد من الفعاليات الرائدة في عموم اليمن والتي تحدث أثرًا إيجابيا في المجتمع.