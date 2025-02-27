شكرا لبحثكم عن خبر كاك بنك يوقع عقد رعاية مع نادي الجلاء الرياضي في إطار دعمه للأنشطة الرياضية والمجتمعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | اعلام كاك بنك:

وقع بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» اليوم الخميس عقد رعاية مع نادي الجلاء الرياضي، وذلك في خطوة تعكس التزام البنك بمساندة الرياضة وتعزيز الحراك الرياضي في البلاد.

وتهدف هذه الرعاية إلى دعم مسيرة نادي الجلاء نحو تحقيق النجاحات الرياضية ورفع مستوى أداء الفريق الأول، مما يسهم في تطوير كرة القدم المحلية وتعزيز حضور النادي في المنافسات المختلفة.

وأعرب القائم باعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي الاستاذ/ حاشد الهمداني خلال توقيع عقد الرعاية عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكداً أن دعم الرياضة يأتي ضمن رؤية البنك لتعزيز التنمية المجتمعية وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة الرياضية.

من جانبه، رحّب نادي الجلاء ممثلاً برئيسه الاستاذ/ شكري علي احمد عامر بهذه الشراكة الاستراتيجية، معبرًا عن تقديره لجهود كاك بنك في دعم الرياضة، ومؤكدًا أن هذه الرعاية ستساهم في تحقيق أهداف النادي الطموحة ورفع مستوى أدائه في المنافسات القادمة.