شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طائرات حربية تابعة للحوثيين تحلق في سماء الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وافادت مصادر محلية في الضالع بأن طائرات من نوع “ميج” حلقت خلال الساعات الأخيرة بأجواء المحافظة الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للتحالف.

وأشارت المصادر إلى ان الطائرات كانت تحمل علم اليمن فيما يبدو انها تتبع صنعاء.

وتمتلك اليمن العديد من المقاتلات والتي سيطر عليها الحوثيين وسبق لهم وان استعرضوا بها في سماء صنعاء خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء التحليق مع عودة التوتر بين صنعاء والرياض وسط ترقب عودة المواجهات العسكرية.

والتحليق في سماء الضالع ، المعقل الأبرز لقادة الانتقالي، ابرزها عيدروس الزبيدي، يحمل رسائل قوية للمجلس الذي عاد رئيسه خلال الايام الأخيرة ويتوقع ان يدفع نحو تصعيد شمالا.

ومع أن صنعاء لم تنفي او تؤكد رسميا الا ان التحليق قد يكون جزء من استعراض عسكري تشهده المدن اليمنية في إطار التحضيرات لحرب جديدة.