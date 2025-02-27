شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جامعة صنعاء تفاجئ الجميع وترد على قرار الكويت بخصوصها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - طمأنت جامعة صنعاء الطلاب والطالبات الدارسين بالجامعة والخريجين من مختلف التخصصات، بأن قرار وزير التعليم العالي في دولة الكويت الشقيقة الأخير لا يمس مخرجات الجامعة من قريب أو بعيد وإنما يخص المواطنين الكويتيين الراغبين في الدراسة بجامعة صنعاء.
وأوضحت الجامعة في بيان، أن القرار لا يؤثر على تقدم خريجي الجامعة للمنافسة في سوق العمل بدول الخليج العربية ويعتبر القرار شأنًا داخليًا لدولة الكويت ولا يمس جامعة صنعاء وخريجيها.
وعبرت عن الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة لما قدمته من عون لجامعة صنعاء خلال السنوات الماضية.
واستغرب البيان في الوقت ذاته من اختلاق الأكاذيب من بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية حول الموضوع، داعيًا الجميع إلى احترام شرف المهنة الإعلامية ونقل الحقيقة كماهي دون تدليس أو أكاذيب.
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