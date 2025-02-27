شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني يحدد حلول شهر رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ويترقب العالم الإسلامي موعد حلول شهر رمضان مع نهاية شهر شعبان . وقال الفلكي اليمني أحمد الجوبي ان غدا الجمعة ٢٨ فبراير هو اليوم الأخير في شهر شعبان ١٤٤٦ وان السبت هو أول أيام شهر رمضان .

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