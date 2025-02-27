شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يرأس اجتماعا موسعا للقادة العسكريين والأمنيين الجنوبيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الخميس ٢٧ فبراير ٢٠٢٥

رأس الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا للقادة العسكريين والأمنيين الجنوبيين.

وتوجّه الرئيس القائد في مستهل الاجتماع، الذي حضره الأستاذ علي الكثيري رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، واللواء كمال همشري القائم بأعمال الأمين العام، بالتحية للأبطال المرابطين في ميادين الشرف والبطولة، وهنأهم بقدوم شهر رمضان المبارك، مشيدًا بالإنجازات الكبيرة التي حققتها القوات العسكرية والأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وضبط العصابات الإجرامية، مؤكدًا أن هذه النجاحات تعكس مدى الاحترافية واليقظة العالية التي تتمتع بها القوات الجنوبية في أداء مهامها الوطنية.

كما أشار الرئيس القائد إلى أن كل الإنجازات التي تحققت على الصعيدين الأمني والعسكري جاءت بفضل تضحيات وسواعد الأبطال من منتسبي القوات المسلحة الجنوبية، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم في سبيل الدفاع عن الجنوب وحماية أمنه واستقراره، مؤكدًا أن هذه التضحيات ستظل محل فخر واعتزاز، وحافزًا لمواصلة العمل على بناء جيش جنوبي قوي ومتطور.

وجدد الرئيس القائد التأكيد على أن القوات المسلحة الجنوبية هي صمام أمان الجنوب وحصنه المنيع في مواجهة المخاطر والتحديات، مشددًا على ضرورة تعزيز قدراتها ورفع مستوى جاهزيتها، بما يضمن حماية المكتسبات الوطنية والدفاع عن حقوق شعب الجنوب وتطلعاته المشروعة.

واستمع الرئيس القائد بعدها من قادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية إلى شرحٍ وافٍ حول مستوى التأهيل والتدريب للقوات وما وصلت إليه من جاهزية وتنظيم، وفقًا لعملية الهيكلة التي شملت جميع الوحدات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى رفع مستوى التنسيق بين الوحدات المختلفة، لتعزيز حالة الأمن والاستقرار بحسب مهام ومسؤوليات كل وحدة.

وشدد الرئيس القائد في ختام الاجتماع على أهمية مواصلة الجهود في تطوير القدرات العسكرية والأمنية، وتعزيز الضبط والربط العسكري، لضمان بناء مؤسسة عسكرية وأمنية قوية قادرة على حماية الجنوب ومكتسباته الوطنية.